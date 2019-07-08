Тегеран может пойти на обогащение урана выше уровня 20% в качестве третьего этапа по сокращению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран перейдет к третьему этапу по сокращению своих обязательств в рамках СВПД в случае, если европейцы не выполнят свою часть договоренностей по соглашению. "Следующий шаг Тегерана будет основан на правовой базе СВПД", - приводит его слова агентство IRNA.

В воскресенье заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Тегеран стремится сохранить ядерную сделку и его последние шаги направлены на то, чтобы побудить европейских партнеров к выполнению своих обязательств. По его словам, в ближайшие 60 дней Ирану удастся достичь договоренностей с европейцами по сохранению СВПД. В противном случае последует новое сокращение обязательств по этому соглашению.

Кроме того, в воскресенье официальный представитель правительства страны Али Рабии и представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди объявили, что Иран приступит в ближайшие часы к обогащению урана выше уровня 3,67%.

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