Задержание британскими морпехами иранского супертанкера в Гибралтаре - угрожающий акт, подобный пиратству, и терпеть такое Иран не станет. Такое заявление сделал министр обороны Ирана Амир Хатами. Об этом сообщает со ссылкой на местное телевидение Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это неверное, вредное действие, оно схоже с пиратством... к такому пиратству мы не будем относиться снисходительно", - приводит агентство его слова.

Британская сторона сообщила, что судно могут удерживать до 14 дней. Корпус стражей исламской революции (КСИР) угрожал в ответ захватить британский корабль.

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