Молодая жительница Стерлинга (Великобритания) решила испытать свою храбрость и прыгнуть в воду с обрыва, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однако, оказавшись на самом краю "пропасти", девушка передумала и быстро убедилась, что если уж человек на что-то решился, то стоит идти до конца.

Незнакомка всё-таки оказалась в воде, но только не прыгнув туда, а некрасиво съехав по склону, а потом плюхнувшись. Возлюбленный горе-экстремалки, снимавший её неудачное выступление на видео, рассказал, что девушка сломала палец, но куда больше пострадала её гордость.

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