Евросоюз призывает Иран "прекратить и повернуть вспять все виды ядерной деятельности", не предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий, включая обогащение урана выше уровня в 3,67%. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге в Еврокомиссии в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Она подчеркнула, что ЕС "ждет заключения МАГАТЭ о деятельности Ирана", прежде чем предпринимать какие-либо ответные меры.

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