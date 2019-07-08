В Турции могут увеличить налог на выезд из страны. Как передает Day.Az, об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что с таким предложением выступила правящая Партия справедливости и развития (ПСР). По данным СМИ, она вынесет данный вопрос на обсуждение в парламенте.

Как сообщается, в случае принятия этого законопроекта граждане Турции при выезде из страны будут платить 50 лир взамен прежних 15.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!