https://news.day.az/world/1136066.html В Турции могут увеличить налог на выезд из страны
В Турции могут увеличить налог на выезд из страны
В Турции могут увеличить налог на выезд из страны. Как передает Day.Az, об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что с таким предложением выступила правящая Партия справедливости и развития (ПСР). По данным СМИ, она вынесет данный вопрос на обсуждение в парламенте.
Как сообщается, в случае принятия этого законопроекта граждане Турции при выезде из страны будут платить 50 лир взамен прежних 15.
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