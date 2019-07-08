Кадры, снятые в Цзыгуне (провинция Сычуань, Китай), смотрятся столь шокирующе, что стоит сразу предупредить зрителей: их главная героиня не пострадала.

Видимо, у незнакомки на скутере есть ангел-хранитель, который пристально следит за своей подопечной. Хотя на первый взгляд может показаться, что женщина, которую протаранил грузовик, вряд ли выйдет из этого жуткого приключения живой и невредимой.

Однако, героине этой истории потрясающе повезло - она оказалась под днищем грузовика, и тот просто проехал над ней. Инцидент расследуется, и пока лишь ясно одно - незнакомка оказалась в "слепой зоне" водителя грузовика, так что он её попросту не заметил, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

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