Шокирующие кадры, снятые на железнодорожной станции Сиднея (Австралия), показывают, как мальчик едва не распрощался с жизнью.

Юный пассажир провалился в щель между подъехавшим поездом и платформой. К счастью, очевидцы не только привлекли внимание персонала поезда, но и быстро вытащили ребёнка из опасного места, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Власти заявили, что этот случай должен стать лишним напоминанием родителям о том, что транспорт - это очень опасно, и необходимо следить за детьми. Несмотря на то, что инцидент закончился благополучно, его можно было бы и вовсе избежать - достаточно всего лишь было держать мальчика за руку.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!