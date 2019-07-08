Два горняка погибли, еще 13 пострадали в результате отравления газом на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая. Об этом сообщил в понедельник информационный портал "Чжунго синьвэньван", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ЧП произошло в воскресенье утром при проведении механизированных работ. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Власти организовали комиссию для расследования деталей происшествия. Ведется следствие.

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