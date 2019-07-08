https://news.day.az/world/1136152.html Круизный лайнер едва не врезался в прибрежное кафе в Венеции - ВИДЕО
Круизный лайнер едва не врезался в прибрежное кафе в Венеции - ВИДЕО
В Сети появились кадры, на которых видно, как круизный лайнер едва не врезается в прибрежное кафе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По информации RT, видео было снято на причале венецианской площади Сан-Марко.
Лайнер Costa Deliziosa выходил из порта на буксирах и прошел всего в нескольких метрах от берега. Столкновения и пострадавших удалось избежать.
Глава Минтранса Италии Данило Тонинелли заявил на странице в Facebook о намерении запретить круизным лайнерам заходить в порт Венеции.
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