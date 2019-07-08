В Сети появились кадры, на которых видно, как круизный лайнер едва не врезается в прибрежное кафе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По информации RT, видео было снято на причале венецианской площади Сан-Марко.

Лайнер Costa Deliziosa выходил из порта на буксирах и прошел всего в нескольких метрах от берега. Столкновения и пострадавших удалось избежать.

Глава Минтранса Италии Данило Тонинелли заявил на странице в Facebook о намерении запретить круизным лайнерам заходить в порт Венеции.

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