Авиакомпания British Airways выплатит данный штраф за утрату персональных данных клиентов компании в результате хакерской атаки в 2018 г.



Управление комиссара по информации (ICO) Великобритании в понедельник, 8 июля, сообщило о завершении расследования инцидента с British Airways, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как отмечается, начиная с июня 2018 г., авиакомпания подверглась кибератакам, которые продолжились в последующие месяцы, в ходе которых были похищены персональные данные зарегистрированных клиентов, данные по платежам кредитными картами, детали бронирования поездок и другая информация - в общей сложности были украдены данные 500 тыс. человек.

По оценкам британского регулятора, ответственность за утрату данных лежит на British Airways в связи с "плохой организацией безопасности". По итогам расследования авиакомпания будет оштрафована на 183,39 млн фунтов стерлингов (~$229 млн) за нарушение закона о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

В самой авиакомпании сообщили о расследовании инцидента с хакерскими атаками в начале сентября 2018 г.



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