Великобритания оштрафует British Airways
Авиакомпания British Airways выплатит данный штраф за утрату персональных данных клиентов компании в результате хакерской атаки в 2018 г.
Управление комиссара по информации (ICO) Великобритании в понедельник, 8 июля, сообщило о завершении расследования инцидента с British Airways, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По оценкам британского регулятора, ответственность за утрату данных лежит на British Airways в связи с "плохой организацией безопасности". По итогам расследования авиакомпания будет оштрафована на 183,39 млн фунтов стерлингов (~$229 млн) за нарушение закона о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR).
В самой авиакомпании сообщили о расследовании инцидента с хакерскими атаками в начале сентября 2018 г.
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