Прядь волос Наполеона продали на аукционе Osenat в Фонтенбло за 18650 евро, сообщает actu.fr.

Наполеон подарил ее своему камердинеру Констану Вери, который сопровождал императора во всех военных походах с 1805 по 1813 годы. В свою очередь Вери в 1811 году преподнес прядь Мишалону - знаменитому парикмахеру и мастеру по изготовлению париков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Подлинность артефакта подтверждает записка, написанная рукой камердинера: "Здесь вы найдете, мой дорогой друг, прядь волос Императора, как я вам обещал. Берегите этот подарок, я никому не хотел его отдавать, несмотря на многочисленные просьбы со всех сторон. Примите заверения в моей искренней дружбе".

Пряди Наполеона довольно часто можно встретить на аукционах, но все они были сняты после его смерти на острове Святой Елены. Их средняя цена - от трех до десяти тысяч евро.

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