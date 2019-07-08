Политики Евросоюза проявляют беспокойство из-за заявлений Ирана о намерении нарастить уровень обогащения урана и заявлений об отказе от положений "Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД, JCPOA), заявила Майя Коцьянчич, представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"На этой стадии мы ожидаем информации от МАГАТЭ. Это единственный международный орган, который может следить за ходом выполнения обязательств Ирана в рамках этого соглашения", - сообщила пресс-секретарь.



Она сообщила о возможной перспективе созыва совместной комиссии JCPOA. "Но у меня пока нет подробностей по этой теме", - уточнила представитель Могерини.



На вопрос, будут ли участники JCPOA, в том числе на министерском уровне, обсуждать ситуацию, она ответила, что "не может назвать даты".



Пресс-секретарь напомнила, что о возможности совещания говорилось по итогам заседания совместной комиссии JCPOA в Вене, но дат у нее пока нет.



По ее словам, Совет ЕС по иностранным делам соберется 15 июля для обсуждения ситуации с Ираном, однако это будет на уровне ЕС, а не на уровне участников ядерной сделки с Тегераном.



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