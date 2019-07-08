Компания Xiaomi объявила о старте продаж на российском рынке смартфона Redmi 7A. Новая модель - преемница Redmi 6A - относится к начальному уровню: её покупателям обещают более шустрый процессор, быструю зарядку и емкую батарею, которая сможет "работать в течение двух дней без подзарядки".

Как сообщили Вести в пресс-службе, Redmi 7A начнут продавать, начиная с завтрашнего дня, 9 июля. В этот день его можно будет заказать в официальном онлайн-магазине Mi.com. С 15 июля новинка станет доступна у розничных партнеров Xiaomi, передает Day.Az.

За модель с 2 гигабайтами оперативной и 16 ГБ встроенной памяти попросят 7490 рублей. Версия на 2/32 ГБ обойдется в 8490 рублей. Варианты расцветок: "матовый синий", "матовый черный", "синий алмаз" и "красный алмаз".

Аппарат снабжен 8-ядерным чипом Qualcomm Snapdragon 439, батареей на 4000 мАч, зарядным устройством на 10 Вт. Одна из его "фишек" - возможность принимать волны FM-диапазона без внешней антенны. Также к Redmi 7A можно подключать проводные наушники через 3,5-мм аудиоразъем и карты памяти microSD.

Роль экрана исполняет 5,44-дюймовая панель HD+. Сзади установлена одна 12-мегапиксельная камера (размер пикселя - 1,25 мкм), спереди - 5-мп "фронталка" с функцией распознавания лица пользователя.

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