https://news.day.az/world/1136202.html Белый дом затопило
Белый дом затопило
На Вашингтон обрушился ливневый дождь, в ходе которого пострадало здание Белого дома.
Об этом сообщает ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что пострадали нижние этажи Белого дома, на которых находится пресс-центр.
Американский журналист с CNN Брайан Карем пошутил, что в пресс-центре наблюдается "отлив".
Он также использовал игру слов, заявив, что журналисты ни за что не назовут это место "пресс-бассейном" (press pool, где pool имеет два перевода - "бюро" и "бассейн").
Уточняется, что сильные дожди серьезно повлияли на движение транспорта по городу.
Метеорологи также предупредили граждан США о надвигающихся сильных ветрах.
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