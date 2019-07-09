https://news.day.az/world/1136219.html В Турции свыше ста человек госпитализировано с подозрением на отравление
В Турции свыше ста человек госпитализировано с подозрением на отравление
В турецкой провинции Гюмюшхане госпитализировано 120 человек с подозрением на отравление водопроводной водой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Некоторые жители одного из села провинции обратились в государственную больницу с жалобами на слабость, колики, тошноту, рвоту, диарею, головную боль и потоотделение.
120 человек, обратившихся в больницу за 3 дня, были выписаны на амбулаторное лечение.
Согласно предварительным исследованиям, проведенным сотрудниками управления здравоохранения провинции, в воде были обнаружены кишечная палочка и колиформные бактерии.
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