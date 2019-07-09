В китайской провинции Хунань 2-летний малыш едва не получил страшные травмы после того, как его руку затянуло в механизм эскалатора в торговом центре. Инцидент запечатлели камеры наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает Xinhua News, охранник в последний момент успел нажать аварийную кнопку. В этот момент ребенок уже достиг конца движущейся лестницы.

Освободить мальчика смогли в течение 30 минут. По словам представителя пожарной охраны, ребенок вел себя смело и делал все возможное, чтобы стерпеть боль.

Пострадавший был доставлен в больницу с легкими травмами.

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