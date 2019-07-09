https://news.day.az/world/1136258.html ДТП с участием свадебного кортежа произошло в Дагестане - ВИДЕО
ДТП с участием свадебного кортежа произошло в Дагестане - ВИДЕО
Свадебный кортеж стал участником ДТП в Дагестане. Видео было опубликовано в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По словам очевидца, инцидент произошел недалеко от Дербента.
Как видно на опубликованных кадрах, в результате аварии оказались повреждены по меньшей мере три автомобиля, еще одна машина улетела в кювет. По некоторым данным, не обошлось без пострадавших.
Другие обстоятельства ДТП пока неизвестны.
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