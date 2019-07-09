https://news.day.az/world/1136327.html Массовая кража одежды из магазина попала на камеры - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Массовая кража одежды из магазина попала на камеры - ВИДЕО
1 июля в магазин в американском штате Висконсин наведались 10 молодых людей, девять из которых схватили своими загребущими руками столько вещей, сколько смогли унести. Не встретив на своем пути сопротивления, они спокойно покинули магазин. Сейчас их ищет полиция, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре