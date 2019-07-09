1 июля в магазин в американском штате Висконсин наведались 10 молодых людей, девять из которых схватили своими загребущими руками столько вещей, сколько смогли унести. Не встретив на своем пути сопротивления, они спокойно покинули магазин. Сейчас их ищет полиция, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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