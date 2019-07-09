В мексиканском городе Аламос во время детского футбольного матча на трибунах вспыхнула драка с участием взрослых зрителей. Видео инцидента размещено в Twitter-аккаунте Colonia Álamos CDMX.

Потасовка началась после того, как один из зрителей ударил другого по спине. Судья пытался остановить драку, но ее участники не реагировали на него. Арбитр приостановил матч, но несколько человек продолжали драться на глазах у детей, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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