Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Хакасии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КЖД).

"В 11.39 на перегоне Аскиз - Казановская Абаканского региона Красноярской железной дороги (республика Хакасия) произошел сход девяти вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. В результате происшествия поврежден второй путь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе КЖД отметили, что пострадавших и угрозы экологии нет, на движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. Для ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда станций Аскиз и Абакан.

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