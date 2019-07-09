https://news.day.az/world/1136414.html В России сошли с рельсов девять вагонов с углем
В России сошли с рельсов девять вагонов с углем
Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Хакасии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КЖД).
"В 11.39 на перегоне Аскиз - Казановская Абаканского региона Красноярской железной дороги (республика Хакасия) произошел сход девяти вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. В результате происшествия поврежден второй путь", - говорится в сообщении.
В пресс-службе КЖД отметили, что пострадавших и угрозы экологии нет, на движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. Для ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда станций Аскиз и Абакан.
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