Курс национальной валюты Грузии в обменных пунктах Тбилиси достигнул рекордного минимума, один доллар можно приобрести за 2,94 лари, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Национальный банк Грузии пока не устанавливал новый обменный курс. Обновление цифр ожидается вечером во вторник. По данным на 9 июля, один доллар стоит 2,83 лари.

"Еще утром курс достигал 2,84 лари. Затем с каждым часом начал падать, сейчас, как видите, один доллар стоит 2,94 лари", - заявила сотрудница обменного пункта в центре Тбилиси.

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