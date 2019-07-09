Первое издание романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" ушло с молотка на аукционе Сhristie's в Лондоне за £467,3 тыс. ($582 тыс. по текущему курсу). Как сообщает аукционный дом, общая выручка состоявшихся во вторник торгов "Золотой век русской литературы" составила £2,27 млн ($2,83 млн), сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первое издание романа в стихах, выпущенное в 1825 году типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга, было продано с трехкратным превышением оценочной стоимости. Особый интерес для коллекционеров представляло входящее в комплект издание первой главы романа в оригинальном переплете. Вдвое больше ожидаемого - £175 тыс. ($218 тыс.) - было выручено за редкое двухтомное издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" (1831-1832 годов) Николая Гоголя. Среди предыдущих владельцев двухтомника были князья Воронцовы, о чем свидетельствует нанесенная на книгу монограмма.

Всего на торги было выставлено более 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции, включая произведения Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого и других авторов. Первое прижизненное издание басен Ивана Крылова (1809 год) было продано за £75 тыс. ($93,4 тыс.), редкое первое издание поэмы Пушкина "Руслан и Людмила" (1820 год) - за £143,8 тыс. ($179 тыс.).

Предметы русского искусства традиционно пользуются популярностью среди коллекционеров. Так, суммарная выручка завершившейся в начале июня весенней недели "русских торгов" в Лондоне, в которой помимо Christie's принимали участие Sotheby's, MacDougall's и Bonhams, составила £35,74 млн ($45 млн).

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