Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции проголосовало во вторник в поддержку законопроекта против ненависти в интернете, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За нормативный акт, получивший название "закон Авиа" по фамилии депутата Летисии Авиа, внесшей законопроект, проголосовали 434 депутата, тогда как против него выступили 33 народных избранника.

Согласно тексту закона, призыв к ненависти или оскорбление по расовому, религиозному, этническому, половому и ряду других признаков должно быть в течение 24 часов удалено с онлайн-платформ после соответствующего оповещения. В случае нарушения этого положения операторам онлайн-платформ может грозить штраф.



Примером для Франции при создании законопроекта послужил опыт Германии, где существует акт о законности в сети (NetzDG), который распространяется на крупные соцсети и обязывает сайты реагировать на жалобы пользователей, в том числе и на обращения по вопросам ложной информации.



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