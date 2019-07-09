https://news.day.az/world/1136522.html В США медведь угнал автомобиль и разбился
В США медведь угнал автомобиль и разбился
Медведь залез в незапертый автомобиль в Соединенных Штатах и стал участником аварии, сообщает пресс-служба местной полиции в фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным полиции, медведь залез в машину и за ним захлопнулась дверь. Потом каким-то образом он переключился на нейтральную скорость и поехал.
Как отмечается, далеко животное не уехало. Медведь проехал по склону и врезался в дерево.
В полиции уточнили, что после столкновения, медведь выбрался из автомобиля и скрылся.
"Медведь убежал в неизвестном направлении", - добавили в полиции.
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