Медведь залез в незапертый автомобиль в Соединенных Штатах и стал участником аварии, сообщает пресс-служба местной полиции в фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным полиции, медведь залез в машину и за ним захлопнулась дверь. Потом каким-то образом он переключился на нейтральную скорость и поехал.

Как отмечается, далеко животное не уехало. Медведь проехал по склону и врезался в дерево.

В полиции уточнили, что после столкновения, медведь выбрался из автомобиля и скрылся.

"Медведь убежал в неизвестном направлении", - добавили в полиции.

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