В Канаде в одном из отелей произошла утечка угарного газа, из-за которой пришлось срочно увезти в больницу почти 50 человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным, 15 человек из числа госпитализированных находятся в критическом состоянии.

Как отмечается, в настоящее время в отеле отключили газ и начали процесс вентилирования.

Других подробностей произошедшего пока нет.

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