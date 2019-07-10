https://news.day.az/world/1136536.html 50 человек госпитализированы из-за утечки угарного газа в отеле в Канаде
50 человек госпитализированы из-за утечки угарного газа в отеле в Канаде
В Канаде в одном из отелей произошла утечка угарного газа, из-за которой пришлось срочно увезти в больницу почти 50 человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По последним данным, 15 человек из числа госпитализированных находятся в критическом состоянии.
Как отмечается, в настоящее время в отеле отключили газ и начали процесс вентилирования.
Других подробностей произошедшего пока нет.
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