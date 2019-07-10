Житель Лейкленда (Флорида, США) признаётся, что сам виноват в произошедшем с ним неприятном случае, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Любитель чая приобрёл специальный заварочный стакан. В верхнюю часть засыпаются чайные листья и наливается кипяток. Когда чай заварится, нужно нажать специальную кнопку - готовый напиток польётся в нижнюю часть стакана, а весь "мусор" окажется отфильтрованным.

Незнакомец уверен, что он по неопытности налил слишком много кипятка. Горячий воздух так сильно давил изнутри на верхнюю часть приспособления, что она просто отлетела. Хорошо ещё, что мужчина не получил сильных ожогов.

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