https://news.day.az/world/1136578.html Фотограф выбрал крайне неудачное место для коллективной фотосессии - ВИДЕО
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Фотограф выбрал крайне неудачное место для коллективной фотосессии - ВИДЕО
Фотографирование брачующихся в окружении родственников и гостей, стоящих на деревянном перекрытии, закончилось полным провалом.
Вес свадебного фотографа, расставляющего участников церемонии, оказался явно лишним. В итоге десятки людей, облачённых в нарядные платья и костюмы, упали в водоём, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Момент провальной церемонии фотографирования, произошедшей в конце января, попал в объектив видеокамеры одного из гостей мероприятия.
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