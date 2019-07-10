Фотографирование брачующихся в окружении родственников и гостей, стоящих на деревянном перекрытии, закончилось полным провалом.

Вес свадебного фотографа, расставляющего участников церемонии, оказался явно лишним. В итоге десятки людей, облачённых в нарядные платья и костюмы, упали в водоём, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Момент провальной церемонии фотографирования, произошедшей в конце января, попал в объектив видеокамеры одного из гостей мероприятия.

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