Соединенные Штаты введут новые санкции против Тегерана, так как иранские власти не изменят своей политики без внешнего давления. Об этом заявил в среду специальный представитель США по Ирану Брайан Хук в интервью телеканалу Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, позиция Вашингтона по Ирану в ряде случаев расходится с позицией ЕС, однако "никто не поддерживает экспансионистскую политику Тегерана".

Хук также отметил, что "Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, если проявит сплоченность, может стать эффективным инструментом для противостояния Ирану".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ровно через год - 8 мая 2019 года - Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. В связи с этим 10 июля пройдет специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ.

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