Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил в среду, что умышленный поджог или диверсия не исключаются из возможных версий ЧП на арсенале в городе Арысь, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город в субботу, 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.

"Отрабатываются все возможные версии: человеческий фактор, нарушение правил противопожарной безопасности, технические причины - например короткое замыкание электропроводки, химическая реакция в зарядах. Не исключается возможность умышленного поджога или диверсии", - сказал Ермекбаев на пресс-конференции.

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