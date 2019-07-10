https://news.day.az/world/1136689.html Население Японии сократилось
Население Японии сократилось
Население Японии сократилось примерно до 124,8 миллиона человек на начало нынешнего года, что на 433,2 тысячи человек меньше, чем годом ранее, сообщило в среду японское министерство внутренних дел и коммуникаций, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сокращение населения Японии наблюдается уже 10-й год подряд.
По данным ведомства, речь идет о японцах, тогда как число иностранцев в Японии наоборот растет. Так, на начало года насчитывалось около 2,7 миллиона официально проживающих в стране иностранцев, что на 6,79% больше, чем год назад.
Среди самих японцев число появившихся на свет детей достигло за 2018 год 921 тысячи, когда как смертность составила один миллион 363 тысячи 564 человека. Такая разница и приводит к сокращению населения Японии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре