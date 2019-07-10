https://news.day.az/world/1136710.html Мужчина начал дразнить быка и был наказан - ВИДЕО
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Мужчина начал дразнить быка и был наказан - ВИДЕО
В Испании местный любитель острых ощущений спрятался за защитным барьером и начал дразнить молодого быка, чувствуя свою безопасность. Так сильно он никогда не ошибался, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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