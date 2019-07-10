Горноспасательная служба Италии опубликовала кадры, снятые с помощью GoPro, на которых запечатлено столкновение вертолета и легкого самолета.

Трагедия в горах над Альпами произошла еще 25 января. Она унесла жизни семи человек, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Всего на обоих летательных аппаратах было девять человек. Среди них - граждане Франции, Швейцарии, Италии и Бельгии.

На кадрах, появившихся в Сети 8 июля, показаны последние секунды полета транспортных средств.

Как сообщает Ansa, французский самолет оказался в итальянском воздушном пространстве, вероятно, не уведомив об этом.

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