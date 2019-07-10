Во время гоночного турнира V8 Supercars, который проходил в Австралии, загорелся один из болидов. Это произошло во время пит-стопа. За рулем машины бил пилот Ник Перкат. Кадры с полыхающим болидом появились на странице Supercars в Twitter.

На кадрах видно, как машину, охваченную пламенем, три команды тушат из огнетушителей. После инцидента гонщик смог возобновить свое участие в соревновании и занял 19-е место, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Сообщается, что причиной возгорания стала ошибка механика. Он вылил несколько литров горючего на асфальт во время дозаправки. Топливо загорелось во время начала движения болида. В результате происшествия, предает Sport24, никто не пострадал.

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