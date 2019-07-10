Правоохранительные органы провели в Германии операцию по борьбе с группировкой, которая организовывала фиктивные браки для мигрантов для упрощения им в дальнейшем процедуры получения вида на жительство, в результате было задержано около 30 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что полиция провела операцию в федеральных землях Бавария, Рейнланд-Пфальц, Тюрингия и Саксония, в частности в городе Лейпциг. В ней принимали участие около 500 сотрудников правоохранительных органов.

По данным издания Berliner Morgenpost, следствие установило двух основных фигурантов, кроме того, расследование проводилось в отношении еще 66 человек. В ходе операции полиция провела обыски в 39 объектах недвижимости, где обнаружила многочисленные доказательства.

Как пишет издание Bild, в основном группировка организовывала фиктивные браки для граждан Пакистана и Индии. За свои услуги преступники просили от 15 тысяч до 22 тысяч евро.

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