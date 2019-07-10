Для кого-то удачный, а для кого-то не очень случай произошёл в Атланте, США. Мимо проезжавший очевидец снял, как водители бросают свои машины, чтобы быстро и безболезненно обогатиться за чужой счёт, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Судя по всему, во время движения боковая дверь инкассаторской машины раскрылась и крупная сумма денег вылетела прямо на одну из самых загруженных дорог в округе. Сперва водители удивлённо смотрели на парящую бумагу, а когда осознали, что это купюры, кинулись их подбирать, парализовав движение, пишет WSB-TV.

Ролик с произошедшим тут же попал в топы сайта Reddit, где пользователи Сети, конечно же, принялись шутить и комментировать ситуацию.

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