На российско-грузинской границе в районе села Степанцминда во время инцидента пострадали двое водителей из Армении. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что спор возник на бытовой почве. В результате один из водителей, перевозивший пшеницу, получил перелом руки. После оказания первой медицинской помощи он вернулся в Армению. Его грузовик также уже в Армении.

Второй водитель после инцидента самостоятельно вернулся в Армению на своем грузовике.

Также неизвестными были повреждены грузовики.

"Посольство Армении в Грузии связалось с правоохранительными органами Грузии с тем, что произошедшему будет дана юридическая оценка, а виновные будут наказаны", - говорится в сообщении посольства.

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