США по-прежнему открыты к переговорам с Ираном без предварительных условий и предлагают Тегерану нормализацию отношений, заявила в ходе экстренной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) представитель страны в организации Джеки Уолкотт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы призываем Иран отменить предыдущие действия в отношении ядерной программы и остановить все планы по дальнейшим шагам в будущем. США однозначно дали понять, что мы открыты к переговорам без предварительных условий, и мы предлагаем Ирану возможность полной нормализации отношений", - говорится в тексте ее заявления, размещенном на официальном сайте постоянного представительства.

По ее словам, все члены Совета управляющих МАГАТЭ должны призвать Иран немедленно принять участие в переговорах по поиску мирного, дипломатического решения. "Мы по-прежнему готовы и ждем такого дипломатического взаимодействия", - отметила она.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

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