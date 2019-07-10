https://news.day.az/world/1136820.html Дональд Трамп пообещал "существенно усилить" санкции против Ирана
"Иран долгое время тайно "обогащал" (уран), что полностью нарушает ужасную сделку о 150 миллиардах долларов, заключенную Джоном Керри и администрацией (экс-президента США Барака) Обамы. Помните, что сделка должна была истечь через небольшое количество лет. Санкции скоро будут ужесточены, существенно!" - написал Трамп в Twitter.
Дональд Трамп пообещал "существенно усилить" санкции против Ирана
Санкции США против Ирана скоро будут "существенно ужесточены", заявил в среду американский лидер Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Иран долгое время тайно "обогащал" (уран), что полностью нарушает ужасную сделку о 150 миллиардах долларов, заключенную Джоном Керри и администрацией (экс-президента США Барака) Обамы. Помните, что сделка должна была истечь через небольшое количество лет. Санкции скоро будут ужесточены, существенно!" - написал Трамп в Twitter.
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