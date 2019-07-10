Участники иранской хэви-метал-группы Confess Никан "Siyanor" Хосрави и Араш "Chemical" Ильхани приговорены к 14 годам тюрьмы и 74 ударам плетью за исполнение своей музыки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Rambler, в списке обвинений - "богохульство, оскорбление святости ислама, нарушение общественного мнения посредством производства музыки, содержащей антирежимные тексты оскорбительного содержания, а также за участие в интервью с оппозиционными СМИ" и "оскорбление Верховного лидера и президента". По словам самих музыкантов, смертной казни они избежали лишь потому, что в их текстах не упоминался Пророк.

Араш был приговорен к 12,5 годам заключения и 74 ударам плетьми, а Ильхам - к шести годам, потом приговор "скостили" до двух лет. Утешает только то, что приговор был вынесен заочно. В 2017 году дуэт был отпущен из тюрьмы в Эвине под залог в 30.000 долларов за каждого. После чего они сбежали в Турцию и подали апелляцию, а оттуда - переехали в Норвегию, где живут сейчас и продолжают заниматься музыкой.

После вынесения приговора - 6 июля 2019 года - они выпустили новый сингл "Evin", который назван в честь тюрьмы, где они находились в заключении. Этот трек войдет в новый альбом Confess "Revenge at All Costs", большая часть которого была написана ими в 2016-2017 году в ожидании первого судебного разбирательства по их делу.

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