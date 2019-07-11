В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Согласно данным, во Внуково задержано шесть рейсов и один отменен. В аэропорте Домодедово задержано 10 рейсов и девять отменено.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский и Шереметьево - нет.

Причины задержек неизвестны.

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