https://news.day.az/world/1136868.html Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".
Согласно данным, во Внуково задержано шесть рейсов и один отменен. В аэропорте Домодедово задержано 10 рейсов и девять отменено.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский и Шереметьево - нет.
Причины задержек неизвестны.
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