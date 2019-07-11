Нарушитель пробрался в Букингемский дворец и был задержан всего в нескольких метрах от спальни британской королевы Елизаветы II.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что 22-летний мужчина смог перелезть через забор. Полиции потребовалось около четырех минут, чтобы задержать его и понять, был ли он вооружен. Инцидент вызвал панику во дворце.

Злоумышленника назвали подражателем Майкла Фэгана, который пробрался в королевскую спальню 37 лет назад.

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