https://news.day.az/world/1136869.html Паника во дворце: бандит пробрался в спальню Елизаветы II
Паника во дворце: бандит пробрался в спальню Елизаветы II
Нарушитель пробрался в Букингемский дворец и был задержан всего в нескольких метрах от спальни британской королевы Елизаветы II.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Sun.
Уточняется, что 22-летний мужчина смог перелезть через забор. Полиции потребовалось около четырех минут, чтобы задержать его и понять, был ли он вооружен. Инцидент вызвал панику во дворце.
Злоумышленника назвали подражателем Майкла Фэгана, который пробрался в королевскую спальню 37 лет назад.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре