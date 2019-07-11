По меньшей мере девять человек погибли, 67 получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на севере Пакистана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Geo TV.

Поезд, перевозивший людей из Кветты в Лахор, на полном ходу врезался в стоявший в городе Рахимъяр-Хар товарный поезд. Согласно предварительным данным, первый состав двигался не по своему пути. Среди пострадавших - девять женщин и 11 детей, информирует телеканал. В настоящее время всех раненых доставляют в близлежащие больницы.

Власти опасаются, что число погибших со временем может значительно возрасти. Ведется расследование случившегося.

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