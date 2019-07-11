Один человек получил травмы, пять оказались под завалами в четверг в результате обрушения трехэтажного жилого дома в городе Гуйян на юге Китая. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ЧП произошло в 11:00 утра по местному времени. Как проинформировали местные власти, здание было возведено на частные средства проживающих в нем лиц. Полиция выясняет детали происшествия, ведется следствие.

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