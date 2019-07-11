На юго-западе Турции в районе Даламан провинции Мугла продолжаются лесные пожары. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, охваченная пламенем территория расширилась до расположенных в районе туристических отелей.

Сообщается, что для тушения пожара направлены бригады пожарных. Для борьбы с пожаром задействовано 10 бульдозеров и 54 специальных пожарных машины.

Пожар начался вчера в 15:00 по местному времени. О причинах пожара не сообщается.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

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