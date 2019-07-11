Однажды Джей Купер из Уотерфорда (Коннектикут, США) испытал неприятное чувство - ему показалось, что из леса, примыкающего к его дому, за ним кто-то наблюдает.

Домовладелец решил снять видео, и в какой-то момент, приглядевшись, на сделанных им кадрах и впрямь можно заметить убегающую фигуру, которая напоминает человеческую, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

У зрителей и экспертов видеоролик Джея вызвал самые разные мысли. Все сходятся во мнении, что в лесу и впрямь кто-то был. Сам факт того, что некто следил за домом, не может не напугать, вот только комментаторы не торопятся считать пришельца паранормальным существом - это вполне мог быть человек, одетый в камуфляж или какой-то странный костюм.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!