https://news.day.az/world/1136943.html Водитель Porsche, благодаря реакции, вывел свой автомобиль из-под колес грузовика - ВИДЕО
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Водитель Porsche, благодаря реакции, вывел свой автомобиль из-под колес грузовика - ВИДЕО
Дорожный инцидент, произошедший 3 июля на оживлённой трассе в северной части штата Нью-Йорк, попал в объектив видеорегистратора, установленного в автомобиле участника дорожного движения, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Владелец дорогостоящего спорткара быстро среагировал, увидев в зеркало приближающийся сзади грузовик. Фура на бешеной скорости проложила дорогу по обочине и в самый последний момент разъехалась с легковушкой и остановилась перед мостом.
О последствиях и причинах происшествия автор видеоролика ничего не уточнил.
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