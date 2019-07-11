Дорожный инцидент, произошедший 3 июля на оживлённой трассе в северной части штата Нью-Йорк, попал в объектив видеорегистратора, установленного в автомобиле участника дорожного движения, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Владелец дорогостоящего спорткара быстро среагировал, увидев в зеркало приближающийся сзади грузовик. Фура на бешеной скорости проложила дорогу по обочине и в самый последний момент разъехалась с легковушкой и остановилась перед мостом.

О последствиях и причинах происшествия автор видеоролика ничего не уточнил.

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