https://news.day.az/world/1136969.html Видео битвы медведей набирает популярность в интернете - ВИДЕО
Видео битвы медведей набирает популярность в интернете - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео с медведями, устроившими эпичную битву в лесу. По словам автора ролика, он был снят в Финляндии.
На кадрах видно, как двое "тяжеловесов" сцепились посреди леса с диким ревом. Потрепав друг друга, хищники разошлись, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Пользователи Сети, в свою очередь, окрестили противостояние "битвой года".
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