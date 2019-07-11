В Сети набирает популярность видео с медведями, устроившими эпичную битву в лесу. По словам автора ролика, он был снят в Финляндии.

На кадрах видно, как двое "тяжеловесов" сцепились посреди леса с диким ревом. Потрепав друг друга, хищники разошлись, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пользователи Сети, в свою очередь, окрестили противостояние "битвой года".

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