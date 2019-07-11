Ролик с «исчезающими» автомобилями обсуждают в соцсетях - ВИДЕО
Видео с "исчезающими" под мостом автомобилями обсуждают в соцсетях. Запись, которую опубликовал в Twitter пользователь @DannyDutch, стала вирусной, оставив многих в замешательстве, передает Day.Az со ссылкой на metronews.ru.
На ролике видно, как транспортные средства будто сворачивают в реку и "исчезают". За пару дней ролик набрал десятки тысяч просмотров, пишет The Indian Express.
"Магия?", "Бермудский треугольник!", "Может это вход в Хогвартс?", - комментируют видео пользователи.
Впрочем, некоторые догадались, что перед ними - наглядный пример простой оптической иллюзии, и в кадре нет ни реки, ни моста.
"Крыша впереди создаёт иллюзию моста, а грязь на ней кажется водой", - разгадали они загадку с таинственными "исчезновениями".
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре