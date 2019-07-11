https://news.day.az/world/1137009.html В Иране военные ликвидировали группу террористов
"В ходе операции были ликвидированы пять террористов", - цитирует агентство Fars заявление КСИР, отмечая, что иранским силовикам удалось обнаружить и изъять значительное количество оружия, оборудования, а также средства связи этой группы боевиков.
В Иране военные ликвидировали группу террористов
Военные Ирана ликвидировали группу из пяти террористов на западе страны. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Fars.
По данным агентства, группа террористов в среду попыталась проникнуть на территорию Ирана на западной границе страны в провинции Керманшах, которая граничит с Ираком.
"В ходе операции были ликвидированы пять террористов", - цитирует агентство Fars заявление КСИР, отмечая, что иранским силовикам удалось обнаружить и изъять значительное количество оружия, оборудования, а также средства связи этой группы боевиков.
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