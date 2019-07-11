Военные Ирана ликвидировали группу из пяти террористов на западе страны. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Fars.

По данным агентства, группа террористов в среду попыталась проникнуть на территорию Ирана на западной границе страны в провинции Керманшах, которая граничит с Ираком.

"В ходе операции были ликвидированы пять террористов", - цитирует агентство Fars заявление КСИР, отмечая, что иранским силовикам удалось обнаружить и изъять значительное количество оружия, оборудования, а также средства связи этой группы боевиков.



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