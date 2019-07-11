Крупный пожар на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В 13.15 после пенной атаки пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

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