https://news.day.az/world/1137018.html Пожар на территории ТЭЦ в России локализовали
Пожар на территории ТЭЦ в России локализовали
Крупный пожар на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 13.15 после пенной атаки пожар локализован на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре